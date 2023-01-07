Шеф-повар Ольга Мартыновская, судья "Мастер Шеф", показала, как тренируется в спортзале, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар, которая работает в Париже, и судья "Мастер Шеф". А после полномасштабного вторжения знаменитость занялась организацией благотворительных ужинов, собирая деньги для Украины. Также звезда вместе с коллегой Владимиром Ярославским занялась написанием книги об украинской кухне.

Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Мартыновская показала, как тренируется в спортзале, поделившись кадрами в своем сторис.

"Доброе утро. Делает мне спортивный вызов. Готовлюсь", - написала Мартыновская под кадрами.

А до этого Ольга рассказала, как что плохо ведет Инстаграм.

"На днях услышала, что я плохо веду свою страницу в инстаграме. Нечего возразить. Ибо веду как веду, как могу, как хочу или не хочу, как чувствую на данный момент.

Кого действительно люблю и хочу поддерживать – отмечаю, рекомендую, рекламирую с чистой совестью и любовью

Кого не хочу, или кто не вышел с российского рынка - ни на каких условиях и ни за какие деньги", - написала Ольга.

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