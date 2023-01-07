Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар, которая работает в Париже, и судья "Мастер Шеф". А после полномасштабного вторжения знаменитость занялась организацией благотворительных ужинов, собирая деньги для Украины. Также звезда вместе с коллегой Владимиром Ярославским занялась написанием книги об украинской кухне.
Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Мартыновская показала, как тренируется в спортзале, поделившись кадрами в своем сторис.
"Доброе утро. Делает мне спортивный вызов. Готовлюсь", - написала Мартыновская под кадрами.
А до этого Ольга рассказала, как что плохо ведет Инстаграм.
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"На днях услышала, что я плохо веду свою страницу в инстаграме. Нечего возразить. Ибо веду как веду, как могу, как хочу или не хочу, как чувствую на данный момент.
Кого действительно люблю и хочу поддерживать – отмечаю, рекомендую, рекламирую с чистой совестью и любовью
Кого не хочу, или кто не вышел с российского рынка - ни на каких условиях и ни за какие деньги", - написала Ольга.
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