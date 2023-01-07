Як пише Politeka.net, Ганна Трінчер – відома українська співачка, блогерка та актриса. Зірка прославилася завдяки проекту "Школа", де відіграла роль старшокласниці Нати. Зараз Ганна не любить цей образ і коли її з ним порівнюють. Не забуває Трінчер і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу зірка вирішила показати, який вчинок зробила зранку.
"І на тренування на 7 ранку. А тепер без жодних прикрас", - написала Трінчер на першому сторіс.
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"На майбутнє – це була помилка", – продовжила Трінчер.
"Це було пекло. Я вперше прийшла на Cycle. Я думала собі... Боже, що там такого. Педальки крути і все", - поскаржилася зірка.
"Але це було і боляче (сидіти на цьому велосипеді... Досі сідниці болять) та за навантаженням", - додала Ганна.
Нагадаємо, Трінчер розімліла в обіймах новоспеченого чоловіка.
А ще Politeka повідомляла, що Трінчер отримала від чоловіка довгоочікуваний подарунок у новорічну ніч .
Також Politeka писала, що Анна Трінчер кардинально змінила імідж, зірку не впізнати