Як пише Politeka.net, Ганна Трінчер – відома українська співачка, блогерка та актриса. Зірка прославилася завдяки проекту "Школа", де відіграла роль старшокласниці Нати. Зараз Ганна не любить цей образ і коли її з ним порівнюють. Не забуває Трінчер і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка вирішила показати, який вчинок зробила зранку.

"І на тренування на 7 ранку. А тепер без жодних прикрас", - написала Трінчер на першому сторіс.

"На майбутнє – це була помилка", – продовжила Трінчер.

"Це було пекло. Я вперше прийшла на Cycle. Я думала собі... Боже, що там такого. Педальки крути і все", - поскаржилася зірка.

"Але це було і боляче (сидіти на цьому велосипеді... Досі сідниці болять) та за навантаженням", - додала Ганна.

Нагадаємо, Трінчер розімліла в обіймах новоспеченого чоловіка.

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