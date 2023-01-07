Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, блогерка и актриса. Звезда прославилась благодаря проекту "Школа", где сыграла роль старшеклассницы Наты. Сейчас же Анна не любит этот образ и когда ее с ним сравнивают. Не забывает Тринчер и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда решила показать, какой поступок совершила с утра.

"И на тренировку на 7 утра. А теперь без всяких украшений", - написала Тринчер на первом сторис.

"На будущее - это была ошибка", - продолжила Тринчер.

"Это был ад. Я впервые пришла на Cycle. Я думала себе... Боже, что там такого. Педальки крути и все", - пожаловалась звезда.

"Но это было и больно (сидеть на этом велосипеде... До сих пор ягодицы болят) и по нагрузке", - добавила Анна.

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