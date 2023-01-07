Співачки Jerry Heil під час записали стало погано, що потрапило на відео.

Як пише Politeka.net, Jerry Heil (Яна Шамаєва) – відома українська співачка. Зірка нещодавно під час концерту впала в оркестрову яму. Після цього артистка опинилася на лікарняному ліжку. Як виявилося, у Яни зламано ребро. При цьому Шамаєва продовжує знімати відео, і на одному з останніх можна побачити, як Jerry Heil стало погано під час зйомки. Зірка разом із дівчатами з Італії та Казахстану знімала тренд на пісню "Козацькому роду", але раптом ребро нагадало про себе. Ролик з'явився на сторінці Яни в Тікток.

"Україна об'єднує. PS Не забуваю про ребра", - написала Яна.

Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:

"бідненька наша, одужуй швидше, сонечко";

"наша красуня видужує швидше, ми тебе любимо і чекаємо поки ти видужаєш";

"Привіт. Одужуй скоріше, міцного тобі здоров'я";

"Яночка одужуй швидко і наступного разу бути акуратно";

"Можна бригаду, що з нею сталося? вона захворіла?"

Нагадаємо, Jerry Heil після травми на концерті несподівано звернулася до українців за допомогою

А ще Politeka повідомляла, що Jerry Heil порадувала українців музичним подарунком, вразивши Брежнєва.

Також Politeka писала, що TVORCHI стали офіційним учасником Євробачення, українці лютують.