Як пише Politeka.net, Jerry Heil (Яна Шамаєва) – відома українська співачка. Зірка нещодавно під час концерту впала в оркестрову яму. Після цього артистка опинилася на лікарняному ліжку. Як виявилося, у Яни зламано ребро. При цьому Шамаєва продовжує знімати відео, і на одному з останніх можна побачити, як Jerry Heil стало погано під час зйомки. Зірка разом із дівчатами з Італії та Казахстану знімала тренд на пісню "Козацькому роду", але раптом ребро нагадало про себе. Ролик з'явився на сторінці Яни в Тікток.
"Україна об'єднує. PS Не забуваю про ребра", - написала Яна.
Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:
"бідненька наша, одужуй швидше, сонечко";
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"наша красуня видужує швидше, ми тебе любимо і чекаємо поки ти видужаєш";
"Привіт. Одужуй скоріше, міцного тобі здоров'я";
"Яночка одужуй швидко і наступного разу бути акуратно";
"Можна бригаду, що з нею сталося? вона захворіла?"
Нагадаємо, Jerry Heil після травми на концерті несподівано звернулася до українців за допомогою
А ще Politeka повідомляла, що Jerry Heil порадувала українців музичним подарунком, вразивши Брежнєва.
Також Politeka писала, що TVORCHI стали офіційним учасником Євробачення, українці лютують.