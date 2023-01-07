Как пишет Politeka.net, Jerry Heil (Яна Шамаева) - известная украинская певица. Звезда не так давно во время концерта упала в оркестровую яму. После этого артистка оказалась на больничной койке. Как оказалось, у Яны сломано ребро. При этом Шамаева продолжает снимать видео и на одном из последних можно увидеть, как Jerry Heil стало плохо во время съемки. Звезда вместе с девушками из Италии и Казахстана снимала тренд на песню "Козацькому роду", но вдруг ребро напомнило о себе. Ролик появился на страничке Яны в ТикТок.
"Украина объединяет. P.S. Не забываю о ребре", - написала Яна.
Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:
"бедненькая наша, выздоравливай скорее, солнышко";
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"наша красавица поправляйся быстрее, мы тебя любим и ждем пока ты поправишься";
"Привет. Выздоравливай поскорее, крепкого тебе здоровья";
"Яночка выздоравливай быстро и в следующий раз быть аккуратно";
"Можно бригаду, что с ней произошло? она заболела?".
Напомним, Jerry Heil после травмы на концерте неожиданно обратилась к украинцам за помощью
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