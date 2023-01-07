Настя Каменських після нового кадру з дому вразила не лише чином.

Як пише Politeka.net, Настя Каменських – відома українська співачка, яка після повернення в Україну продовжує вражати домашніми кадрами. У мережі поширилися чутки про розлучення зірки з Потапом, проте вона продовжує мовчати про тему особистого життя.

Цього разу вона поділилася різдвяним кадром, зробленим вдома біля ялинки, проте отримала багато питань про те, куди подівся її чоловік. Раніше її вже не раз питали: куди пропав Потап? Самого артиста висміяли за втечу з України та повернення лише через півроку.

"Ранок Різдва! Вітаю всіх, хто святкує сьогодні! Нехай світ запанує в нашій Україні та в душі кожного українця", - написала співачка.

«Христос народився!; Чому сама і засмучена?; Чого втекли з країни як миші? А де потап? 😢; Походу розлучилася з Потапом; Де Льоша?;

А де ж Олексій? Таке миле фото))) проста Україночка))); Чесно сказати ви все задовбали! Такі душевні, такі псевдотурботливі і всі за кордоном (з чоловіком у тому числі);

Вибачте, а де ваш чоловік??? адже ви такі патріоти))); А чому Настя сумна? А де Потап?; У тебе очі сповнені смутку та болю».

Раніше Каменських розповіла, що загадала на Новий рік.

Нагадаємо, Каменських на тлі чуток про розлучення з Потапом пояснила, чому вони довго не з'являлися разом

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