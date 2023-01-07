Настя Каменских после нового кадра из дома впечатлила не только образом.

Как пишет Politeka.net, Настя Каменских - известная украинская певица, которая после возвращения в Украину продолжает впечатлять домашними кадрами. В сети распространились слухи о расставании звезды с Потапом, однако она продолжает молчать о теме личной жизни.

В этот раз она поделилась рождественским кадром, сделанным дома у елки, однако получила множество вопросов о том, куда делся ее супруг. Ранее ее уже не раз спрашивали: куда пропал Потап? Самого артиста высмеяли за побег из Украины и возвращение только спустя полгода.

"Утро Рождества! Поздравляю всех, кто празднует сегодня! Пусть мир воцарится в нашей Украине и в душе каждого украинца", — написала певица.

«Христос родился!; Почему сама и расстроена?; Чего сбежали из страны как мыши??; А где потап? 😢; Походу рассталась с Потапом; Где Лёша?;

А где же Алексей?; Такое милое фото)))простая Украиночка))); Честно сказать вы все задолбали! Такие душевные , такие псевдозаботливые и все за границей ( с муженьком в том числе );

Простите а где ваш супруг??? вы ведь такие патриоты))); А почему Настя грустная?; А где Потап?; У тебя глаза полны грусти и боли».

Ранее Каменских рассказала, что загадала на Новый год.

Напомним, Каменских на фону слухов о разводе с Потапом объяснила, почему они долго не появлялись вместе

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