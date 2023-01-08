Український танцюрист, учасник багатьох сезонів шоу "Танці зі зірками" Влад Яма нарвався на критику після нового фото з США.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram хореограф, який одразу після повномасштабного вторгненння рф виїхав за кордон та поки не збирається повертатись, показав кадр із нової фотосесії та вразив виглядом із відрослою бородою.

"Прощавай, прощай, goodbye, 2022…👋🏻", — написав Влад Яма під світлиною.

На публікацію відреагував ведучий Анатолій Анатоліч, який також вивіз свою родину до США, але він, на відміну від Ями, має повне право на виїзд за кордон, адже виховує трьох малолітніх дітей. "Святий Миколай, так от який ти...", — написав Анатоліч у коментарях.

Але танцюристу, як завжди, дісталася щедра порція критики за "втечу" та небажання повертатися в Україну:

"Що ти є, що немає - вільний..";

"Соромно";

"Вирішив українською заговорити, щоб пробачили і прийняли, все забули! Але ні!";

"Суцільне самолюбування...".

Раніше Влад Яма в інтерв'ю Славі Дьоміну розповідав, що перетнув кордон іще до того, як чоловікам заборонили виїжджати з країни.

"Перші декілька годин 24-го, коли це все почалося, ми з дружиною почали обговорювати про всяк випадок варіанти: от що ми будемо робити, якщо російські військові прийдуть до нашої хати. От що робити реально. І якщо вони будуть зі зброєю, а я без. Що я можу зробити, як я можу захистити свою родину", - заявив танцюрист.

Нагадаємо, молоду дружину Віктора Павлика розкритикували після сімейного відео.

Як повідомляла Politeka, Володимир Остапчук після розриву з Христиною Горняк несподівано покаявся перед українцями.

Також Politeka писала, що зірка "1+1" Марічка Падалко розповіла про трагедію з відомим українським активістом.