Як пише Politeka.net , Ганна Саліванчук вирішила цього разу поділитися атмосферними сімейними кадрами, а також обговорила тему Різдва. Цього року українці приймали рішення: коли його святкувати – 25 грудня чи 7 січня, через що виникали суперечки.

"З Різдвом Христовим! Наразі вже не зрозуміло, коли святкувати Різдво 25 грудня чи 7 січня. Кожен вибирає, як йому зручно, але найголовніше, що це ще один привід, щоб зібратися вашою родиною і провести цей час разом.

Навіть якщо не буде світла, чи буде сирена, потрібно намагатися посміхатися та знати, що скоро перемога. І пам'ятаєте не можна повернутися в минуле та змінити свій старт, але можна стартувати зараз та змінити свій фініш» - висловилася Ганна.

У мережі також висловили свою думку, похваливши і образ артистки, і відповівши на те, коли святкувати:

"З Різдвом!! Які ж красиві у тебе діти:); Хороші .щастя вам ❤️; Дякую, тебе і твою сім'ю також вітаю з Різдвом Христовим;

Нічого у світі ціннішого немає для мами її синочків-ангелятів; Вітаю щиро; З Різдвом Христовим 🥰

А чому на фото ніколи немає чоловіка? Він що не відноситься до вашої родини?

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