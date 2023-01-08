Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук решила в этот раз поделиться атмосферными семейными кадрами, а также обсудила тему Рождества. В этом году украинцы принимали решение: когда его праздновать - 25-го декабря или 7-го января, из-за чего возникали споры.

«С Рождеством Христовым! Сейчас уже не понятно, когда праздновать Рождество 25 декабря или 7 января. Каждый выбирает как ему удобно, но самое главное, что это еще один повод, чтобы собраться вашей семьей и провести это время вместе.

Даже если не будет света, будет ли сирена, нужно стараться улыбаться и знать, что скоро победа. И помните нельзя вернуться в прошлое и изменить свой старт, но можно стартовать сейчас и изменить свой финиш» - высказалась Анна.

В сети также выразили свое мнение, похвалив и образ артистки, и ответив на то, когда праздновать:

«С Рождеством!! Какие же красивые у тебя дети :); Хорошие .счастье вам ❤️; Спасибо, тебя и твою семью также поздравляю с Рождеством Христовым;

Ничего в мире ценнее нет для мамы ее сыночков-ангелочков; Поздравляю искренне; С Рождеством Христовым 🥰

А почему на фото никогда нет мужчины? Он что не относится к вашей семье???».

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

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