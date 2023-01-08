Популярна українська модель та блогерка Ганна Неплях, яка здобула титул "Міс Україна-Всесвіт", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина вразила шанувальників, показавши незвичайне фото із подругою.

Як виявилось, після Австрії Анна відпарилася до Швейцарії, де вийшла на прогулянку зі своєю подругою. Перед камерою дівчата зображені біля гарної вбраної ялинки, мабуть, поряд з готелем, геолокацію якого Аня залишила. Як видно, модель вийшла на прогулянку в розкішній світлій шубі, під якою видно рожеву сукню, а на її ногах білі черевики. Свій образ дівчина доповнила маленькою сумочкою, її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж та мила посмішка.

У підписі до публікації Неплях написала: "Такий теплий вечір Різдва". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію моделі:

"Неймовірна і ви, і шуба".

"Дуже красиві дівчата, королеви".

"Вау, шуба з рисі – це рівень. Красуні".

"Що за бренд шуби у Кіри?"

"Ця дружба як приклад для всіх дівчат".

"Шуба просто вогонь".

"Ікони".

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