Як повідомляє Politeka.net , українська актриса Ольга Сумська провела культурний вечір із чоловіком, а також встигла виступити на концерті. Багато хто звернув увагу на сяючий вигляд змаменитості, яка обрала українське вбрання у сучасному стилі та з оригінальними прикрасами.
На щастя, актриса не приховує своїх б'юті-секретів, а навпаки щедро ними ділиться.
"Наприклад, я їм тільки з 12 до 18.00 - все! Після шостої вже не можна ні їсти, ні пити. Нічого краще для фігури та обличчя немає!", - раніше розповідала актриса про те, як поводиться у формі.
Як можна помітити, 56-річна виконавиця виглядає, як і раніше, свіжо і витончено.
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Також зірка представила пам'ятний уривок зі старого мюзиклу, в якому брала участь із колегами.
«Різдвяне… 🎄 Для шанувальників нашого легендарного мюзиклу «Вечори на хуторі у Диканьки» відео «За кадром», або матеріал, який не увійшов до фільму… Чого тільки варта наша бійка двох пліткарок разом v_serduchka!» - Поділилася Ольга.
Нагадаємо, що Сумська зізналася, на що перетворилися її екс-колеги з Росії.
Як повідомляла Politeka, Сумська зізналася, чому її старша дочка сидить у Росії і мовчить про те, що відбувається.
Також Politeka писала, що біля країни жорстко розкритикувала Матвієнко із Сумською, зірка відповіла.