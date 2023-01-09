Известная актриса Ольга Сумская заинтересовала трендовым образом на концерте рядом с мужем.

Как сообщает Politeka.net, украинская актриса Ольга Сумская провела культурный вечер с мужем, а также успела выступить на концерте. Многие обратили внимание на сияющий вид змаменитости, которая выбрала украинский наряд в современном стиле и с оригинальными украшениями.

К счастью, актриса не скрывает своих бьюти-секретов, а напротив, щедро ими делится.

"Например, я ем только с 12 до 18.00 - все! После шести уже нельзя ни есть, ни пить. Ничего лучше для фигуры и лица нет!", - ранее рассказывала актриса о том, как держит себя в форме.

Как можно заметить, 56-летняя исполнительница выглядит по-прежнему свежо и изящно.

Также звезда представила памятный отрывок из старого мюзикла, в котором участвовала с коллегами.

«Рождественское… 🎄 Для поклонников нашего легендарного мюзикла «Вечера на хуторе у Диканьки» видео «За кадром», или материал, который не вошел в фильм… Чего только стоит наша драка двух сплетниц вместе v_serduchka!» - поделилась Ольга.

Напомним, что Сумская призналась, во что превратились ее экс-коллеги из рф.

Как сообщала Politeka, Сумская призналась, почему ее старшая дочь сидит в рф и молчит о происходящем.

Также Politeka писала, что украинка жестко раскритиковала Матвиенко с Сумской, звезда ответила.