8 січня пішов із життя відомий український композитор, музикант-мультиінструменталіст, продюсер і режисер Сергій Круценко. Трагічною звісткою на своїй сторінці в Instagram поділився співак Девід Аксельрод.

"Дякую тобі за віру в мене, за першу написану пісню, за перший сольний концерт, за всю ту творчість шо ми робили разом…. Ти мене Навчив відчувати музику…. Останнім часом ти мені снився… і я згадував останнім часом дуже часто нашу поїздку до Америки, як блукали на Тайм сквер та нічний тріп по Бруклінському мосту…дощ, халупа на брайтон біч, та грандіозні плани на життя… Я обіцяю, що ми все зробимо… Дякую тобі, я буду сумувати", — написав артист після смерті свого творчого друга Сергія Круценка.

Українці в коментарях висловлюють співчуття: "Світла пам'ять, тримайтеся😢", "Тепер ви будете за двох. Ми вас любимо".

Додамо, раніше Девід Аксельрод та його дружина продюсерка Олена Мозгова поділилися з шанувальниками патріотичним рішенням: вони вирішили повністю відмовитися від мови країни-окупанта та перейти в спілкуванні на українську.

"Прийняли рішення користуватись навіть у побуті виключно українською. Бо в професійному плані ми це зробили ще у 2014. Мені, звісно, трохи складно, але хто обіцяв , що в житті буде легко 😎😂. А мова наша прекрасна! Красива, мелодійна, різноманітна, досконала", — наголосив артист.

Нагадаємо, молоду дружину Віктора Павлика розкритикували після сімейного відео.

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