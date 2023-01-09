Відомий український дизайнер Андре Тан розповів, які модні тренди чекають на нас у 2023-ому році.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram модельєр показав українкам найочікуваніші тренди в одязі на 2023 рік, щоб уже зараз знати, чим поповнювати свій гардероб.

У 2023-ому році, за словами Андре Тана, в моді пануватиме різноманіття: від класичного нюду до яскравих, спокусливих та багатошарових луків.

Головний тренд зими — це шуба зі штучного хутра. У моді будуть як класичні варіанти під натуральне хутро, так і кольорові моделі в стилі оверсайз, тож цей тренд на будь-який смак та колір.

Джинсова класика. Денім не покидає п'єдестал трендів вже кілька років. І найближчим часом явно не має наміру здавати своїх позицій. У цьому сезоні джинс буде дуже популярним — ми носитимемо не лише класику, а й виварену, навмисне зістарену джинсу.

Третє - тренд на маскулінність.

"Гарні новини для тих, хто давно хотів відібрати ту саму сорочку у свого хлопця чи чоловіка. Цього року варто звернути увагу на чоловічі речі. Маскулінні комплекти по типу брючного костюма двійки або трійки, доповнені жіночними деталями, щоб досягти більшого контрасту,— гарант стильного образу!", — пише дизайнер.

Шкіряні тотал луки були актуальні й у попередньому році, але популярність на них лише набиратиме обертів. Шкіра ще довго буде у тренді, тож діставайте всі ваші косухи та шкіряні штани (тільки пам’ятайте, що доречніше буде обирати оверсайз моделі).

Також Андре Тан додав, що в моді будуть корсети. Вони допоможуть підкреслити талію та форми, зроблять фігуру більш витонченою, а образ трохи зухвалим. Корсети доречно одягати на сукні чи сорочки, а також на оголене тіло — корсети у білизняному стилі залишаються на піку популярності, тож придивіться до них, якщо у вас ще немає такого в гардеробі.

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