На своїй сторінці в Instagram Джамала повідомила, що помер її хороший друг, відомий український музикант Сергій Круценко.

"В мене сталося горе. Помер мій друг та без перебільшеня – абсолютний геній. Музикант, композитор, аранжувальник, оркестровщик, поет, режиссер, оператор та батько. Людина, з якою я працювала 1,5 року над масштабним проєктом, який не вписується в жодні стандартні рамки музичного твору. І тільки з ним я могла бути в творчості на всі 100% та 24/7. Та що там… Просто бути музикою, ввесь час поряд з ним. Він справді справжній геній", — пише артистка.

Сергій Круценко помер не на фронті, але Джамала записує його смерть на рахунок нашого ворога, бо вони забирають не тільки наше життя, але і руйнують наше психологічне та фізичне здоров‘я.

"Коли влаштовують терор, вбивають нас і морально. А тим, хто чуйні та вразливі – це дається складно. Він залишався ввесь час у Києві, працюючи між виключеннями світла і ховаючись в бомбосховищі. 24го, коли я вдягла дітей, Сергій був першою людиною, якій я зателефонувала і запитала: «Як ти?». Він сказав мені: «Ти не повіриш. Перше, про що я подумав – це про те, що потрібно дістатися до твого альбому. Коли буде момент, пробиратимусь до нього».

Він дуже хвилювався", — пригадує співачка.

Тоді протягом двох тижнів Круценко ховав від бомб увесь музичний матеріал, після цього він хвилювався за дітей, яких потрібно було вивезти, та за 83-річну маму, яка була незрячою та яку повністю доглядав він.

"Я не можу в це повірити. Мені дуже боляче. Не можу вам передати, яку близьку по духу людину я втратила. Кажуть, що кожен музикант відчуває смерть і робить щось абсолютне унікальне. Я знаю, ти робив дуже багато. Сергійку, я обіцяю тобі завершити нашу роботу та хочу, щоб твоє ім‘я звучало по всьому світу. Без тебе б нічого не вийшло. Співчуваю родині та всім нам. Можливо, ви його не знали. Так буває, на жаль, із геніями. Я впевнена, що ви точно будете вивчати його музику в підручниках та говорити про його вклад в українську музику", — наголосила Джамала.

Нагадаємо, Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".

Також Politeka писала, що син Джамали розплакався, співачка зробила фото та назвала причину.

Як Politeka повідомляла, Джамала розпереживалася через обстріли і зателефонувала чоловікові, який в Україні.