На своей странице в Instagram Джамала сообщила, что умер ее хороший друг, известный украинский музыкант Сергей Круценко.

"У меня произошло горе. Умер мой друг и без преувеличения – абсолютный гений. Музыкант, композитор, аранжировщик, оркестровщик, поэт, режиссер, оператор и отец. Человек, с которым я работала 1,5 года над масштабным проектом, который не вписывается в никакие стандартные рамки музыкального произведения. И только с ним я могла быть в творчестве на все 100% и 24/7. Да что там… Просто быть музыкой, все время рядом с ним. Он действительно настоящий гений", — пишет артистка.

Сергей Круценко умер не на фронте, но Джамала записывает его смерть на счет нашего врага, потому что они уносят не только нашу жизнь, но и разрушают наше психологическое и физическое здоровье.

"Когда устраивают террор, убивают нас и морально. А тем, кто чуток и уязвим - это дается сложно. Он оставался все время в Киеве, работая между отключениями света и прячась в бомбоубежище. 24-го, когда я одела детей, Сергей был первым человеком, которому я позвонила и спросила: "Как ты?". Он сказал мне: "Ты не поверишь. Первое, о чем я подумал – это о том, что нужно добраться до твоего альбома. Когда будет момент, пробираюсь к нему". Он очень волновался", - вспоминает певица.

Тогда в течение двух недель Круценко прятал от бомб весь музыкальный материал, после этого он волновался за детей, которых нужно было вывезти, и за 83-летнюю маму, которая была незрячей и за которой он полностью ухаживал.

"Я не могу в это поверить. Мне очень больно. Не могу вам передать, какого близкого по духу человека я потеряла. Говорят, что каждый музыкант чувствует смерть и делает что-то абсолютное уникальное. Я знаю, ты делал очень много. Серёжка, я обещаю тебе завершить нашу работу и хочу, чтобы твое имя звучало по всему миру. Без тебя бы ничего не вышло. Сочувствую семье и всем нам .Может быть, вы его не знали. Так бывает, к сожалению, с гениями. Я уверена, вы точно будете изучать его музыку в учебниках и говорить о его вкладе в украинскую музыку", - подчеркнула Джамала.

Напомним, Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".

Также Politeka писала, что сын Джамалы расплакался, певица сделала фото и назвала причину.

Как Politeka сообщала, Джамала распереживалась из-за обстрелов и позвонила мужу, который в Украине.