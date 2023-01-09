Як пише Politeka.net , Слава Камінська - відома українська співачка, яка була солісткою гурту "НеАнгели". Вона часто піариться на скандали навколо неї, робить резонансні заяви і дивує кадрами.

«Грінч вкрав моє Різдво 🎄😢» - поскаржилася Камінська, знову висловлюючись російською мовою, за яку її раніше не раз соромили.

У мережі відповіли коротко: «Він украв його у всіх розсудливих людей; Мася ти така гарна❤️; Він украв все😢; красива жінка незаміжня; Гарно".

Варто зазначити, що Камінська не говорить про особисте життя після скандального розлучення, але всіляко намагається привертати увагу до себе новими сварками, різкими висловлюваннями та піариться на темі сварки з екс-колегою Вікторією Сміюхою.

"Колись у мене була мрія – жити в Європі і нічого не робити… Але не так я зазвичай це уявляла… Сьогодні із сестрою та дітьми приїхали за новорічним настроєм до Німеччини. Антидепресанти вже не радують, вирішила періодично міняти картинку, раптом допоможе. Дюссельдорф мене приємно здивував", - написала Слава у публікації.

Нагадаємо, Даша Астаф'єва поставила на місце Камінську, яка втекла з країни, яка її зачепила.

Також Politeka повідомляла, що Камінська з "НеАнгелів" виправдалася перед українцями, чому втекла з країни

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