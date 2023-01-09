Как пишет Politeka.net, Слава Каминская - известная украинская певица, которая была солисткой группы "НеАнгелы". Она часто пиарится на скандала х вокруг нее, делает резонансные заявления и удивляет кадрами.

«Гринч украл мое Рождество 🎄😢» - пожаловалась Каминская, снова высказываясь на русском языке, за который ее ранее не раз стыдили.

В сети ответили коротко: «Он украл его у всех здравомыслящих людей; Мася ти така гарна❤️; Он украл все😢; красивая женщина незамужняя; Красиво».

Стоит отметить, что Каминская не говорит о личной жизни после скандального развода, но всячески старается привлекать внимание к себе новыми ссорами, резкими высказываниями и пиарится на теме размолвки с экс-коллегой Викторией Смеюхой.

"Когда-то у меня была мечта – жить в Европе и ничего не делать… Но не так я обычно это представляла… Сегодня с сестрой и детьми приехали за новогодним настроением в Германию. Антидепрессанты уже не радуют, решила периодически менять картинку, вдруг поможет. Дюссельдорф меня приятно удивил", - написала Слава в публикации.

Напомним, Даша Астафьева поставила на место сбежавшую из страны Каминскую, которая ее задела

Также Politeka сообщала, что Каминская из "НеАнгелов" оправдалась перед украинцами, почему сбежала из страны

А еще Politeka писала, что Каминской не понравился упрек давней фанатки и она поспешила ответить