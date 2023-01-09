Як пише Politeka.net, Аліна Гросу – відома українська співачка, яка прославилася ще у дитинстві. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А нещодавно Аліна перенесла складну операцію, через що пропадала довгий час. Не забуває Гросу і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

На цей раз Аліна поділилася, де позувала на відпочинку в одному купальнику. Зірка поділилася кількома фото, хваляючись фігурою.

"Трішки архіву та спокійних часів.

#обирай Гросу яке фото подобається?", - написала Аліна під фото.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Алиночка ти красуня як завжди. А фото ще з архіву з Полянським? Пам'ятаю вас разом на фото на пляжі дуже нарні";

"Все добре, а колір волосся зливається зі скелею, хороше маскування";

"На всіх фото дуже красива та красива, бо україночка, гарний батьківський генофонд".

Нагадаємо, Гросу на тлі чуток про розлучення з Полянським вперше натякнула чи це правда

А ще Politeka повідомляла, що Гросу зізналася, чи збирається повертатися зі США до України.

Також Politeka писала, що Гросу відгукнулася на прохання фанатів, заінтригувавши планами



