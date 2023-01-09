Как пишет Politeka.net, Алина Гросу - известная украинская певица, которая прославилась еще в детстве. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А недавно Алина перенесла сложную операцию, из-за чего пропадала на долгое время. Не забывает Гросу и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.
А в этот раз Алина поделилась, где позировала на отдыхе в одном купальнике. Звезда поделилась несколькими фото, хвастаясь фигурой.
"Немножко архива и спокойных времен.
#выбирай Гросу какое фото нравится?", - написала Алина под фото.
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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Алиночка ты красавица как обычно. А фото еще из архива с Полянским? Помню вас вместе на фото на пляже очень нарные";
"Все хорошо, а цвет волос сливается со скалой, хорошая маскировка";
"На всех фото очень красивая и красивая, потому что украиночка, хороший родительский генофонд".
Напомним, Гросу на фоне слухов о расставании с Полянским впервые намекнула правда ли это
А еще Politeka сообщала, что Гросу призналась, собирается ли возвращаться из США в Украину
Также Politeka писала, что Гросу откликнулась на просьбу фанатов, заинтриговав планами