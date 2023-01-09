Як пише Politeka.net, Оля Цибульська відома українська співачка, яка прославилася завдяки ще першій "Фабриці зірок". Знаменитість також стала кумою соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми. Не забуває Оля і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Цибульська вирішила поговорити із фанатами.

"Запитуй, що цікавить", - написала Оля.

"Як звикнути до чужої країни. Зносить дах, я хочу додому...", - написала фанатка.

"Я не знаю... Колись 1,5 роки життя в Будапешті ялинки витримала. Хотілося додому, світ прекрасний, у ньому безліч неймовірних місць, які я мрію побачити. Але щастя я відчуваю лише в Україні і щоразу щемить, перетинаючи кордон", - зізналася Оля, розповідаючи про свій досвід.

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"Є люди, які легко адаптуються. Я їх не засуджую, бо у кожного свій шлях. Він дуже складний", - додала Цибульська у відповіді і поділилася фотографією природи.

Ольга Цибульська

Нагадаємо, Цибульська чесно відповіла, чи готова на пластичну операцію заради успіхів у кар'єрі.

А ще Politeka повідомляла, що кума Дзідзьо Цибульська накинулася на українку через дитину

Також Politeka писала, що Цибульська згадала про неадекватну продавчиню, яку зустріла за кордоном