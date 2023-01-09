Кума соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми Оля Цибульська зізналася, де їй краще жити, поділившись із фанатами.

Як пише Politeka.net, Оля Цибульська відома українська співачка, яка прославилася завдяки ще першій "Фабриці зірок". Знаменитість також стала кумою соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми. Не забуває Оля і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Цибульська вирішила поговорити із фанатами.

"Запитуй, що цікавить", - написала Оля.

"Як звикнути до чужої країни. Зносить дах, я хочу додому...", - написала фанатка.

"Я не знаю... Колись 1,5 роки життя в Будапешті ялинки витримала. Хотілося додому, світ прекрасний, у ньому безліч неймовірних місць, які я мрію побачити. Але щастя я відчуваю лише в Україні і щоразу щемить, перетинаючи кордон", - зізналася Оля, розповідаючи про свій досвід.

"Є люди, які легко адаптуються. Я їх не засуджую, бо у кожного свій шлях. Він дуже складний", - додала Цибульська у відповіді і поділилася фотографією природи.

Нагадаємо, Цибульська чесно відповіла, чи готова на пластичну операцію заради успіхів у кар'єрі.

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