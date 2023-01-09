Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская известная украинская певица, которая прославилась благодаря еще первой "Фабрики звезд". Знаменитость также стала кумой солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы. Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Цибульская решила поговорить с фанатами.
"Спрашивай, что интересует", - написала Оля.
"Как привыкнуть с чужой стране. Сносит крышу, я хочу домой...", - написала фанатка.
"Я не знаю... Когда-то 1,5 года жизни в Будапеште ели выдержала. Хотелось домой, мир прекрасный, в нем множество невероятных мест, которые я мечтаю увидеть. Но счастье я чувствую только в Украине и каждый раз щемит, пересекая границу", - призналась Оля, рассказывая о своем опыте.
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"Есть люди, которые легко адаптируются. Я их не осуждаю, ибо у каждого свой путь. Он адски сложный", - добавила Цибульская в ответе и поделилась фотографией природы.
Напомним, Цибульская честно ответила, готова ли на пластическую операцию ради успехов в карьере
А еще Politeka сообщала, что кума Дзидзьо Цибульськая набросилась на украинку из-за ребенка
Также Politeka писала, что Цибульская вспомнила о неадекватной продавщице, которую встретила за границей