Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица, которая является кумой солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы. Певица прославилась благодаря победе на шоу "Фабрика звезд", которое выходило в 2007 году. Не забывает Цибульская и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Оля решила поболтать с фанатами в сторис.

"Если бы мы встретились за кофе... Что бы спросили?", - написала Цибульская, предлагая фанатам задавать вопросы.

"Где сейчас молодые находят знакомства? Дочери 19... Парня нет", - написала фанатка.

"Отстаньте от ребенка. Ее основная задача - найти себе, а не вам затя", - написала Цибульская в ответе.

"Как у вас это выходит: соединять работу, материнство и любовь к жизни в условиях войны?", - спросила фанатка на втором сторис у Оли.

"Всегда приходится балансировать. И признать, что по всем фронтам быть на 100% каждый день невозможно", - написала в ответе звезда.

Напомним, Цибульская вспомнила о неадекватной продавщице, которую встретила за границей

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