Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица, которая является кумой солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы. Певица прославилась благодаря победе на шоу "Фабрика звезд", которое выходило в 2007 году. Не забывает Цибульская и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Оля решила поболтать с фанатами в сторис.
"Если бы мы встретились за кофе... Что бы спросили?", - написала Цибульская, предлагая фанатам задавать вопросы.
"Где сейчас молодые находят знакомства? Дочери 19... Парня нет", - написала фанатка.
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"Отстаньте от ребенка. Ее основная задача - найти себе, а не вам затя", - написала Цибульская в ответе.
"Как у вас это выходит: соединять работу, материнство и любовь к жизни в условиях войны?", - спросила фанатка на втором сторис у Оли.
"Всегда приходится балансировать. И признать, что по всем фронтам быть на 100% каждый день невозможно", - написала в ответе звезда.
Напомним, Цибульская вспомнила о неадекватной продавщице, которую встретила за границей
А еще Politeka сообщала, что Цибульская рассказала, на какие деньги живет и что остановило ее от развода
Также Politeka писала, что Цибульская вместе с Горбуновым, Дзидзьо и Понамаревым порадовали украинцев