Фаворитка "Холостяка" Олександра Топольського Олександра Мудра показала себе на відпочинку, вразивши виглядом.

Як пише Politeka.net , Олександр Топольський - відомий західний бізнесмен з України, а також новий "Холостяк". Сезон практично закінчився і претенденток залишилося лише кілька на серці головного героя. Однією з таких є Олександра Мудра, яка сподобалася українцям. За дівчиною вже стежать понад 100 тисяч фанів і учасниця постійно намагається ділитися новим контентом. А цього разу Мудра показала, як насолоджується відпочинком на Гаваях.

Зірка на фото позувала у міні-бікіні та з покритою головою.

"Я приймаю Дух Алоха", - написала Мудрая у своєму блозі.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Ну яка дівчинка, гарнюня ...";

"найкрасивіші очі, які я бачила за все життя";

"Розкажи будь ласка, як ти харчуєшся? Яка твоя дієта";

"Як можна бути такою гарною, ці очі, посмішка, дуже гарна";

"Невже розлучилися з Алексом???".

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