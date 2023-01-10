Як пише Politeka.net , Олександр Топольський - відомий західний бізнесмен з України, а також новий "Холостяк". Сезон практично закінчився і претенденток залишилося лише кілька на серці головного героя. Однією з таких є Олександра Мудра, яка сподобалася українцям. За дівчиною вже стежать понад 100 тисяч фанів і учасниця постійно намагається ділитися новим контентом. А цього разу Мудра показала, як насолоджується відпочинком на Гаваях.
Зірка на фото позувала у міні-бікіні та з покритою головою.
"Я приймаю Дух Алоха", - написала Мудрая у своєму блозі.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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"Ну яка дівчинка, гарнюня ...";
"найкрасивіші очі, які я бачила за все життя";
"Розкажи будь ласка, як ти харчуєшся? Яка твоя дієта";
"Як можна бути такою гарною, ці очі, посмішка, дуже гарна";
"Невже розлучилися з Алексом???".
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