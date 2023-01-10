Как пишет Politeka.net, Александр Топольский - известный западный бизнесмен из Украины, а также новый "Холостяк". Сезон практически закончился и претенденток осталось всего несколько на сердце главного героя. Одной из таких является Александра Мудрая, которая приглянулась украинцам. За девушкой уже следят более 100 тысяч фанатов и участница постоянно старается делится новым контентом. А в этот раз Мудрая показала, как наслаждается отдыхом на Гавайях.
Звезда на фото позировала в мини-бикини и с покрытой головой.
"Я принимаю Дух Алоха", - написала Мудрая в своем блоге.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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"Ну какая девочка, гарнюня...";
"самые красивые глаза, которые я видела за всю жизнь";
"Расскажи пожалуйста, как ты питаешся? Какая твоя диета";
"Как можно быть такой красивой, эти глаза, улыбка, очень красивая";
"Неужели расстались с Алексом???".
Напомним, "Холостяк" Топольський продолжил общаться с участницей, которая покинула реалити
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