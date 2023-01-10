Как пишет Politeka.net, Александр Топольский - известный западный бизнесмен из Украины, а также новый "Холостяк". Сезон практически закончился и претенденток осталось всего несколько на сердце главного героя. Одной из таких является Александра Мудрая, которая приглянулась украинцам. За девушкой уже следят более 100 тысяч фанатов и участница постоянно старается делится новым контентом. А в этот раз Мудрая показала, как наслаждается отдыхом на Гавайях.

Звезда на фото позировала в мини-бикини и с покрытой головой.

"Я принимаю Дух Алоха", - написала Мудрая в своем блоге.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Ну какая девочка, гарнюня...";

"самые красивые глаза, которые я видела за всю жизнь";

"Расскажи пожалуйста, как ты питаешся? Какая твоя диета";

"Как можно быть такой красивой, эти глаза, улыбка, очень красивая";

"Неужели расстались с Алексом???".

Напомним, "Холостяк" Топольський продолжил общаться с участницей, которая покинула реалити

Также Politeka писала, что фаворитка "Холостяка" Топольского показала, как развлекается в США со своей соперницей

А еще Politeka сообщала, что "Холостяк" Топольский неожиданно высказался о семье ведущего шоу Решетника



