Як пише Politeka.net , Євген Кот - відомий український танцюрист та суддя "Україна має талант". Зірка одружена з колегою Наталі, яка теж займається танцями. Не забуває Євген і про Інстаграм, де активно веде сторінку. А цього разу зірка опублікувала фотографії з дружиною, поділившись святковим настроєм.

"Дякую дівчатам і хлопцям захисникам, дякуємо вам наші ангели охоронці, а те, що ми в безпеці і мали можливість провести ці свята разом #Україна #свято #2023 #дякую #пара", - написала Наталя у своєму блозі.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Котики, ви такі котики";

"Бує ж таке! Чому ви такі схожі?? Як родичі";

"Я подумала, що ви ще одне кошеня купили, а то кофточка така)";

"Справді, тільки завдяки ЗСУ ми продовжуємо жити...";

"Ви такі милі Котики. Щастя вам, коханці та мирному небу над головою";

"В рік Котика, вітаю вас мої улюбленці, мої кошенята. З Новим роком!".

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