Співачка Оля Цибульська, кума соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми, розповіла, як скинути після свят.

Як пише Politeka.net, Оля Цибульська - відома українська співачка та кума соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми. Не забуває артистка і про Інстаграм, де активно веде блог, ділиться творчістю, а іноді й жартами. А цього разу зірка вирішила торкнутися теми ваги, яка стала актуальною після свят.

"Щоб спалити калорії, що нажерли за свята, вистачить піти на довгу пішу прогулянку до Норвегії", - сказала Цибульська у своєму блозі, піднявши настрій українцям.

"Яка моя вага? Вгадайте", - написала Оля під роликом.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Давайте до Мадриду там тепліше і калорії швидше підуть";

"3,600 Як із народженні, все інше від нервів";

"Мені потрібно до Каліфорнії чіпати, щоби все спалити";

"Досить кохатися з коханою жінкою";

"Ваша вага чудова, цифри залишимо математикам)))";

"70. Зараз не про вас, але як кажуть, що це не зайва вага, то додаткові місця для поцілунків".

Нагадаємо, Цибульська чесно відповіла, чи готова на пластичну операцію заради успіхів у кар'єрі.

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