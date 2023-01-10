Як пише Politeka.net, Оля Цибульська - відома українська співачка та кума соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми. Не забуває артистка і про Інстаграм, де активно веде блог, ділиться творчістю, а іноді й жартами. А цього разу зірка вирішила торкнутися теми ваги, яка стала актуальною після свят.
"Щоб спалити калорії, що нажерли за свята, вистачить піти на довгу пішу прогулянку до Норвегії", - сказала Цибульська у своєму блозі, піднявши настрій українцям.
"Яка моя вага? Вгадайте", - написала Оля під роликом.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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"Давайте до Мадриду там тепліше і калорії швидше підуть";
"3,600 Як із народженні, все інше від нервів";
"Мені потрібно до Каліфорнії чіпати, щоби все спалити";
"Досить кохатися з коханою жінкою";
"Ваша вага чудова, цифри залишимо математикам)))";
"70. Зараз не про вас, але як кажуть, що це не зайва вага, то додаткові місця для поцілунків".
Нагадаємо, Цибульська чесно відповіла, чи готова на пластичну операцію заради успіхів у кар'єрі.
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