Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица и кума солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы. Не забывает артистка и об Инстаграм, где активно ведет блог, делится творчеством, а иногда и шутками. А в этот раз звезда решила затронуть тему веса, которая стала актуальной после праздников.
"Чтобы сжечь калории, которые нажрали за праздники, хватит пойти на долгую пешую прогулку до Норвегии", - сказала Цибульская в своем блоге, подняв настроение украинцам.
"Какой мой вес? Угадайте", - написала Оля под роликом.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности
Одесская пограничница попала в скандал из-за Нового года в Париже, кадры: "Народ возмутился"
Спрятать не удалось: СБУ наконец добралась до богатств известного экс-министра, фото роскоши
Жили родители с тремя детьми: появились кадры с места огненной трагедии
Грузовик врезался в траурную процессию и отправил на тот свет еще 17 человек: подробности и кадры аварии
"Давайте в Мадрид там теплее и калории быстрее пойдут";
"3,600 Как при рождении, все остальное от нервов";
"Мне нужно в Калифорнию трогать, чтобы все сжечь";
"Достаточно заниматься любовью с любимой женщиной";
"Ваш вес замечательный, цифры оставим математикам)))";
"70. Сейчас не о вас, но как говорится, что это не лишний вес, то дополнительные места для поцелуев".
Напомним, Цибульская честно ответила, готова ли на пластическую операцию ради успехов в карьере
А еще Politeka сообщала, что Кума Дзидзьо Цибульськая набросилась на украинку из-за ребенка
Также Politeka писала, что Цибульская вспомнила о неадекватной продавщице, которую встретила за границей