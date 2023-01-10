Певица Оля Цибульская, кума солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы, рассказала, как сбросить после праздников.

Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица и кума солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы. Не забывает артистка и об Инстаграм, где активно ведет блог, делится творчеством, а иногда и шутками. А в этот раз звезда решила затронуть тему веса, которая стала актуальной после праздников.

"Чтобы сжечь калории, которые нажрали за праздники, хватит пойти на долгую пешую прогулку до Норвегии", - сказала Цибульская в своем блоге, подняв настроение украинцам.

"Какой мой вес? Угадайте", - написала Оля под роликом.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Давайте в Мадрид там теплее и калории быстрее пойдут";

"3,600 Как при рождении, все остальное от нервов";

"Мне нужно в Калифорнию трогать, чтобы все сжечь";

"Достаточно заниматься любовью с любимой женщиной";

"Ваш вес замечательный, цифры оставим математикам)))";

"70. Сейчас не о вас, но как говорится, что это не лишний вес, то дополнительные места для поцелуев".

Напомним, Цибульская честно ответила, готова ли на пластическую операцию ради успехов в карьере

А еще Politeka сообщала, что Кума Дзидзьо Цибульськая набросилась на украинку из-за ребенка

Также Politeka писала, что Цибульская вспомнила о неадекватной продавщице, которую встретила за границей



