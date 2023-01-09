Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська – відома українська шеф-кухар та суддя проекту "Майстер Шеф". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення Ольга зайнялася організацією благодійних вечерь, збираючи гроші для України разом із Володимиром Ярославським.

Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться не лише рецептами, а й особистими кадрами. А цього разу Ольга показала Володимира, який грав із її дочкою Вірою, яка сиділа у шеф-кухаря навколішки.

"Зустрілися любові", - написала Ольга на кадрах.

А до цього шеф-кухар показала саму Віру, яка тільки-но приїхала до неї до Києва.

"Добре, що Вірочка приїхала, бо я мало не забула, як млинці готувати", - підписала фото Ольга та залишила геометку, що знаходиться у столиці України – Києві.

"Квартира начебто ожила. Запахло теплим молочком, кашею, життям. Віра вдома", - написала ще на одному фото Ольга.

Нагадаємо, Мартинівська з "Майстер Шеф" несподівано відповіла українцям на критику.

А ще Politeka писала, що Мартиновська з "Майстер Шеф" випробувала м'язи на міцність у спортзалі

Також Politeka повідомляла, що Ярославський із "Майстер Шеф" показав, на що готовий заради Мартинівської.



