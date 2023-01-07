В этот раз шеф-повар ответила на критику по поводу того, как она ведет свою страницу в Instagram.

"На днях услышала, что я плохо веду свою страницу в инстаграмм. Нечего возразить. Потому что веду как веду, как могу, как хочу, или не хочу, как чувствую на данный момент. Кого действительно люблю и хочу поддерживать - отмечаю, рекомендую, рекламирую с чистой совестью и любовью💙 Кого не хочу, или кто не вышел с российского рынка - ни на каких условиях и ни за какие деньги", - признается Ольга Мартыновская.

Во-первых, звезда "Мастер Шеф" подчеркнула, что она не блогер, а кулинар.

"У меня есть основная профессия, а инста – как отдушина, как канал коммуникации, сегодня как возможность быть полезным, возможность делать сборы и помогать, или находить помощь и себе иногда. Во-вторых – у меня не самое лучшее, честно говоря, психоэмоциональное состояние уже почти год ( думаю это у всех так), и депресснячок заходит без стука и ко мне. Я его гоню, а он все равно возвращается. Что поделаешь 🙄 Так я и не имею энергии на съемки классных видео и фото ( А в-третьих - давно пора поработать с психологом, а я до сих пор оттягиваю", - пишет шеф-повар.

Поэтому Ольга Мартыновская извинилась перед поклонниками.

"Честно говоря, мне самой с собой иногда «не очень» в эти времена 🤯Такими, как были, уже не получается быть – нет беззаботности и легкости. Но будем другими – более глубокими, настоящими… А я обещаю заняться таки страницей, чаще делиться рецептами и не только, потому что уже люблю вас как давних и настоящих друзей ♥️♥️♥️", — подчеркнула она.

Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" набрала лишние кг на съемках и удивила кадрами.

Как сообщала Politeka, Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" честно призналась, сколько весит.

Также Politeka писала, что Ольга Мартыновская засветилась в компании красавца-француза.