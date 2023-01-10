Як пише Politeka.net, Аліна Гросу – відома українська співачка, яка стала популярною ще у дитинстві. Тепер артистка виросла та стала справжньою красунею. Аліна вже встигла побувати заміж за російським бізнесменом Олександром Комковим, а після цього зустрічалася з актором Романом Полянським, але вже дуже давно разом пара не з'являлася. Гросу вважає за краще не говорити, чи зустрічається вона з Романом зараз.

Не забуває Аліна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А сьогодні Гросу поділилася відео, де була із двоюрідним братом Артуром.

"Найщасливіші моменти. Мій двоюрідний брат Артур, він живе в Чикаго і ми не бачилися більше 2 років, а в дитинстві весь час проводили разом. Ось кому я вдячна за поїздку думаю, що зважилася б", - написала Гросу.

Після цього Аліна вирішила порозумітися у сторіс Інстаграм.

"Друзі, дуже багато питань... У мене чотири брати. Два рідні, два двоюрідні, а Артурчик, він живе вже давно в Чикаго і тому ми з ним не бачимося", - сказала Гросу.

Нагадаємо, Гросу після переїзду до США зробила українцям несподівану пропозицію

А ще Politeka повідомляла, що Гросу, яка переїхала до США, здивувала несподіваною знахідкою.

Також Politeka писала, що Гросу показала кадри зі зйомок кліпу, над яким працювала перед початком війни



