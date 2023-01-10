Как пишет Politeka.net, Алина Гросу - известная украинская певица, которая стала популярной еще в детстве. Теперь артистка выросла и стала настоящей красоткой. Алина уже успела побывать замужем за русским бизнесменом Александром Комковым, а после этого встречалась с актером Романом Полянским, но уже очень давно вместе пара не появлялась. Гросу предпочитает не говорить, встречается ли она с Романом сейчас.

Не забывает Алина и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А сегодня Гросу поделилась видео, где была с двоюродным братом Артуром.

"Самый счастливые моменты. Мой двоюродный брат Артур, он живет в Чикаго и мы не виделись более 2 лет, а в детстве все время проводили вместе. Вот кому я благодарна за поездку думаю, что решилась бы", - написала Гросу.

После этого Алина решила объясниться в сторис Инстаграм.

"Друзья, очень много вопросов... У меня четыре брата. Два родных, два двоюродных, а Артурчик, он живет уже давно в Чикаго и поэтому мы с ним не видимся", - сказала Гросу.

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