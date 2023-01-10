Як пише Politeka.net , Санта Дімопулос - відома українська співачка та колишня солістка гурту "ВІА Гра". А кілька років тому артистка пішла на "Танці зі зірками", де їй вдалося здобути перемогу. Не забуває Санта про Інстаграм, де активно веде блог. А цього разу Дімопулос вирішила поговорити з фанатами.

"Що думаєте про Ані Лорак?" - запитав фанат.

"Кожен опитування це питання. Якщо я не відповідаю, значить я про неї не думаю) Я волію думати про шляхетних, гідних, мудрих, інтелектуально розвинених, мудрих людей зі своєю думкою, позицією. Сильних, яскравих особистостей, з яких можна брати приклад. Про порожнечу краще не думати, адже наші думки - це невидима цегла нашого буття", - написала Санта у відповіді.

"Ви вірите, що Україна стане кращою і ми відновимо все?", - запитав ще один фанат.

"Я в цьому впевнена. На відновлення знадобиться час, але ми відновимо все. Україна та українці пройшли страшний урок самоідентифікації, який ми всі зрозуміємо на віки. Головне - ми зрозуміли, наскільки ми вільні, сильні, сміливі, стійкі, як сильно ми любимо свою країну та свій народ", - відповіла Дімопулос.

Нагадаємо, Дімопулос із "Танців з зірками" зізналася, з яким жахом їй довелося зіткнутися.

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