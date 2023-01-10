Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос - известная украинская певица и бывшая солистка группы "ВИА Гра". А несколько лет назад артистка пошла на "Танці з зірками", где ей удалось одержать победу. Не забывает Санта и об Инстаграм, где активно ведет блог. А в этот раз Димопулос решила поболтать с фанатами.

"Что думаете об Ани Лорак?", - спросил фанат.

"Каждый опрос этот вопрос. Если я не отвечаю, значит я о ней не думаю) Я предпочитаю думать о благородных, достойных, мудрых, интеллектуально развитых, мудрых людях со своим мнением, позицией. Сильных, ярких личностей, с которых можно брать пример. О пустоте лучше не думать, ведь наши мысли - это невидимые кирпичики нашего бытия", - написала Санта в ответе.

"Вы верите, что Украина станет лучше и мы восстановим все?", - спросил еще один фанат.

"Я в этом уверена. На восстановление понадобится время, но мы восстановим все. Украина и украинцы прошли страшный урок самоидентификации, который мы все усвоим на века. Главное - мы поняли, насколько мы свободные, сильные, смелые, стойкие, как сильно мы любим свою страну и свой народ", - ответила Димопулос.

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