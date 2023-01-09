Співачка Віра Брежнєва показала, як приміряла стильний образ від українського бренду, поділившись на відео у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Віра Брежнєва – відома російська співачка з України. Але після 24 лютого Брежнєва одразу посіла українську сторону та підтримує свою Батьківщину. А після 9 місяців перерви Віра дала концерт, де заплакала та назвала себе українкою.

"Вперше за 20 років кар'єри в мене була перерва у дев'ять місяців. Я – Віра. Я – українка. Зараз у моїй країні війна, тому взагалі не до концертів, ні до чого. Але щось не могла я більше сидіти і просто робити хороші справи. Весь цей час я зі своєю країною, я допомагаю", - розповіла Віра зі сцени.

Не забуває Брежнєва і про соціальні мережі, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. На цей раз Віра вирішила показати свій стильний образ від українського бренду.

"Мій образ від українського бренду", – написала Брежнєва під відео.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Красуня. Просто красуня!";

"Віра, з новим роком!!! а я вас нещодавно бачив";

"Класно виглядаєш, подружко".

Нагадаємо, Tayanna поділилася думками про Брежнєву та артистів, які не відмовилися від російськомовних пісень

Також Politeka повідомляла, що Дьомін назвав ім'я співачки, яка тихенько допомагає Україні та не піариться на цьому.

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