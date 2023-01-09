Как пишет Politeka.net, Вера Брежнева - известная российская певица из Украины. Но после 24 февраля Брежнева сразу заняла украинскую сторону и поддерживает свою Родину. А после 9 месяцев перерыва Вера дала концерт, где заплакала и назвала себя украинкой.
"Впервые за 20 лет карьеры у меня был перерыв в девять месяцев. Я – Вера. Я – украинка. Сейчас в моей стране война, поэтому вообще не до концертов, ни при чем. Но что-то не могла я больше сидеть и просто делать хорошие дела. Все это время я со своей страной, я помогаю", - рассказала Вера со сцены.
Не забывает Брежнева и о социальных сетях, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Вера решила показать свой стильный образ от украинского бренда.
"Мой образ от украинского бренда", - написала Брежнева под видео.
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Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Красотка. Просто красотка!";
"Вера, с новым годом!!! а я вас недавно видел";
"Классно выглядишь, подружка".
Напомним, Tayanna поделилась мыслями о Брежневой и артистах, которые не отказались от русскоязычных песен
Также Politeka сообщала, что Демин назвал имя певицы, которая тихонько помогает Украине и не пиарится на этом
А еще Politeka писала, что Брежнева и TAYANNA после дуэтного трека устроили необычную фотосессию