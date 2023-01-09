Как пишет Politeka.net, Вера Брежнева - известная российская певица из Украины. Но после 24 февраля Брежнева сразу заняла украинскую сторону и поддерживает свою Родину. А после 9 месяцев перерыва Вера дала концерт, где заплакала и назвала себя украинкой.

"Впервые за 20 лет карьеры у меня был перерыв в девять месяцев. Я – Вера. Я – украинка. Сейчас в моей стране война, поэтому вообще не до концертов, ни при чем. Но что-то не могла я больше сидеть и просто делать хорошие дела. Все это время я со своей страной, я помогаю", - рассказала Вера со сцены.

Не забывает Брежнева и о социальных сетях, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Вера решила показать свой стильный образ от украинского бренда.

"Мой образ от украинского бренда", - написала Брежнева под видео.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Красотка. Просто красотка!";

"Вера, с новым годом!!! а я вас недавно видел";

"Классно выглядишь, подружка".

Напомним, Tayanna поделилась мыслями о Брежневой и артистах, которые не отказались от русскоязычных песен

Также Politeka сообщала, что Демин назвал имя певицы, которая тихонько помогает Украине и не пиарится на этом

А еще Politeka писала, что Брежнева и TAYANNA после дуэтного трека устроили необычную фотосессию