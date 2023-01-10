Відомо багато рецептів варення із фруктів та ягід. Знаменитий український кулінар та переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко на своєму сайті запропонував незвичайний рецепт – варення з томатів та м'яти.
Як стверджує Євген Клопотенко, воно має напрочуд освіжаючий ефект, а намазувати його можна на круасани чи брускетти до сніданку. Також варення з томатів та м'яти буде чудовим соусом до страв з м'яса та запечених овочів.
На 700 г готового варення вам знадобиться:
- 1 кг томатів
- 500 г цукру
- 20 г листочків м'яти (приблизно 7-10 гілочок)
Спосіб приготування:
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1.Поріжте томати великим кубиком. За бажанням, щоб отримати ніжнішу консистенцію варення, можете попередньо зняти шкірку з овочів. Зробіть хрестоподібні надрізи і опустіть їх у окріп. Через хвилину обережно зніміть шкірку та поріжте.
2. Перекладіть подрібнені томати в каструлю з товстим дном. Додайте цукор, поставте його на середній вогонь і доведіть до кипіння. Зменшіть вогонь і варіть протягом 20 хвилин, періодично помішуючи. Коли з'являтиметься пінка, прибирайте її ложкою.
3. Помийте 7-10 гілочок м'яти, обірвіть листочки і подрібніть ножем. За кілька хвилин до приготування додайте листя м'яти в каструлю з томатами і добре перемішайте.
4. Розкладіть варення по стерилізованих банках і закрийте кришками. Залишіть їх охолоджуватися за кімнатної температури, потім переставте в прохолодне місце.
Томатне варення можна зберігати до 1 року. Якщо відкрили банку, поставте в холодильник та використовуйте за два тижні.
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