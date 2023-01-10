Як стверджує переможець "Майстер Шеф", Євген Клопотенко намазувати його можна на круасани або брускетти до сніданку.

Відомо багато рецептів варення із фруктів та ягід. Знаменитий український кулінар та переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко на своєму сайті запропонував незвичайний рецепт – варення з томатів та м'яти.

Як стверджує Євген Клопотенко, воно має напрочуд освіжаючий ефект, а намазувати його можна на круасани чи брускетти до сніданку. Також варення з томатів та м'яти буде чудовим соусом до страв з м'яса та запечених овочів.

На 700 г готового варення вам знадобиться:

1 кг томатів

500 г цукру

20 г листочків м'яти (приблизно 7-10 гілочок)

Спосіб приготування:

1.Поріжте томати великим кубиком. За бажанням, щоб отримати ніжнішу консистенцію варення, можете попередньо зняти шкірку з овочів. Зробіть хрестоподібні надрізи і опустіть їх у окріп. Через хвилину обережно зніміть шкірку та поріжте.

2. Перекладіть подрібнені томати в каструлю з товстим дном. Додайте цукор, поставте його на середній вогонь і доведіть до кипіння. Зменшіть вогонь і варіть протягом 20 хвилин, періодично помішуючи. Коли з'являтиметься пінка, прибирайте її ложкою.

3. Помийте 7-10 гілочок м'яти, обірвіть листочки і подрібніть ножем. За кілька хвилин до приготування додайте листя м'яти в каструлю з томатами і добре перемішайте.

4. Розкладіть варення по стерилізованих банках і закрийте кришками. Залишіть їх охолоджуватися за кімнатної температури, потім переставте в прохолодне місце.

Томатне варення можна зберігати до 1 року. Якщо відкрили банку, поставте в холодильник та використовуйте за два тижні.

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