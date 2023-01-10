Как утверждает победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко намазывать его можно на круассаны или брускетты к завтраку.

Известно много рецептов варенья из фруктов и ягод. Знаменитый украинский кулинар и победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко на своем сайте предложил необычный рецепт – варенье из томатов и мяты.

Как утверждает Евгений Клопотенко, оно имеет удивительно освежающий эффект, а намазывать его можно на круассаны или брускетты к завтраку. Также варенье из томатов и мяты будет отличным соусом к блюдам из мяса и запеченных овощей.

На 700 г готового варенья вам понадобится:

1 кг томатов

500 г сахара

20 г листочков мяты (примерно 7-10 веточек)

Способ приготовления:

1.Порежьте томаты большим кубиком. По желанию, чтобы получить более нежную консистенцию варенья, можете предварительно снять шкурку с овощей. Сделайте крестообразные надрезы и опустите их в кипяток. Через минуту осторожно снимите шкурку и порежьте.

2. Переложите измельченные томаты в кастрюлю с толстым дном. Добавьте сахар, поставьте его на средний огонь и доведите до кипения. Убавьте огонь и варите в течение 20 минут периодически помешивая. Когда будет появляться пенка, убирайте ее ложкой.

3. Помойте 7-10 веточек мяты, оборвите листочки и измельчите ножом. За несколько минут до приготовления добавьте листики мяты в кастрюлю с томатами и хорошо перемешайте.

4. Разложите варенье по стерилизованным банкам и закройте крышками. Оставьте их охлаждаться при комнатной температуре, затем переставьте в прохладное место.

Томатное варенье можно хранить до 1 года. Если открыли банку, поставьте в холодильник и используйте за две недели.

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