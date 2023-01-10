Як пише Politeka.net, Олена Кравець – відома українська актриса, яка стала зіркою шоу "Квартал 95". У зірки є троє дітей - 19-річна Маша, а також двійнята - син Іван та дочка Катерина. Старша дочка виросла справжньою красунею і змалку займається танцями. Не забуває 19-річна красуня і про Інстаграм, де активно ділиться кадрами з особистого життя.
А цього разу Кравець поділилася фотографіями зі столиці Польщі – Варшави. Донька зірки опублікувала кілька фото, де навіть встигла показати, як зробила собі нове татуювання.
"Варшава була гарною", - написала Марія в публікації.
Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:
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"офігенна добірка!!;
"облизав стовп і зустрівшись з хлопцем, Маша Кравець виклала звіт зі своєї бунтарської поїздки до столиці Польщі, де 19-річна дівчина поводилася, м'яко кажучи, як невихована школярка";
"Поверніть нас туди".
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