19-річна донька Олени Кравець із "Квартал 95" показала, як провела час у Варшаві, столиці Польщі.

Як пише Politeka.net, Олена Кравець – відома українська актриса, яка стала зіркою шоу "Квартал 95". У зірки є троє дітей - 19-річна Маша, а також двійнята - син Іван та дочка Катерина. Старша дочка виросла справжньою красунею і змалку займається танцями. Не забуває 19-річна красуня і про Інстаграм, де активно ділиться кадрами з особистого життя.

А цього разу Кравець поділилася фотографіями зі столиці Польщі – Варшави. Донька зірки опублікувала кілька фото, де навіть встигла показати, як зробила собі нове татуювання.

"Варшава була гарною", - написала Марія в публікації.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"офігенна добірка!!;

"облизав стовп і зустрівшись з хлопцем, Маша Кравець виклала звіт зі своєї бунтарської поїздки до столиці Польщі, де 19-річна дівчина поводилася, м'яко кажучи, як невихована школярка";

"Поверніть нас туди".

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