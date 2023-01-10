19-летняя дочь Елены Кравец из "Квартал 95" показала, как провела время в Варшаве, столице Польши.

Как пишет Politeka.net, Елена Кравец - известная украинская актриса, которая стала звездой шоу "Квартал 95". У звезды есть трое детей - 19-летняя Маша, а также двойняшки - сын Иван и дочь Екатерина. Старшая дочь выросла настоящей красоткой и с самого детства занимается танцами. Не забывает 19-летняя красотка и об Инстаграм, где активно делится кадрами из личной жизни.

А в этот раз Кравец поделилась фотографиями из столицы Польши - Варшавы. Дочь звезды опубликовала несколько фото, где даже успела показать, как сделала себе новое тату.

"Варшава была хороша", - написала Мария в публикации.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"офигенная подборка!!;

"облизав столб и встретившись с парнем, Маша Кравец выложила отчет из своей бунтарской поездки в столицу Польши, где 19-летняя девушка вела себя, мягко говоря, как невоспитанная школьница";

"Верните нас туда".

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