Как пишет Politeka.net, Маша Кравец - дочь успешной украинской актрисы Елены Кравец из "Квартал 95". Маша, как и звездная мать, активно ведет Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз дочь звезды поделилась фотографиями и своими итогами года.
"Обычно я не фанат постов с итогами года. Делаю это впервые в жизни, как и многое другое, что нам всем пришлось пережить впервые.
01.01.2022 я начала год с большим количеством желаний и планов, которые должна воплотить в жизнь.
24.02.2022, в 00.00 встретила свои 19 лет в кругу ближайших, даже не подозревая, что уже через пару часов жизни каждого из нас изменится навсегда и мои мечты о еще одном году беззаботной молодости разрушит россия", - написала Маша.
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Фанаы поставили сотни лайков и написали комментарии:
"База";
"Героям Слава. С праздником!";
"С Новым Годом, красавица! Пусть 2023 год принесет нам победу!!! И хочу уже наконец-то познакомиться с тобой лично".
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