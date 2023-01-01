Дочь Елены Кравец из "Квартал 95" Маша сделала признание, что сделала впервые в своей жизни.

Как пишет Politeka.net, Маша Кравец - дочь успешной украинской актрисы Елены Кравец из "Квартал 95". Маша, как и звездная мать, активно ведет Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз дочь звезды поделилась фотографиями и своими итогами года.

"Обычно я не фанат постов с итогами года. Делаю это впервые в жизни, как и многое другое, что нам всем пришлось пережить впервые.

01.01.2022 я начала год с большим количеством желаний и планов, которые должна воплотить в жизнь.

24.02.2022, в 00.00 встретила свои 19 лет в кругу ближайших, даже не подозревая, что уже через пару часов жизни каждого из нас изменится навсегда и мои мечты о еще одном году беззаботной молодости разрушит россия", - написала Маша.

Фанаы поставили сотни лайков и написали комментарии:

"База";

"Героям Слава. С праздником!";

"С Новым Годом, красавица! Пусть 2023 год принесет нам победу!!! И хочу уже наконец-то познакомиться с тобой лично".

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