Співачка Ганна Трінчер розповіла, як змінилося її життя після заміжжя, поділившись із фанатами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Ганна Трінчер – відома українська співачка, блогерка та актриса. Зірка восени минулого року вийшла заміж за блогера Олександра Волошина. Пара вже встигла пережити кілька конфліктів, встигнувши в них втрутити інших людей.

Не забуває Трінчер і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка вирішила поговорити з фанатами.

"Хочу відповідати на ваші запитання", - написала Ганна у своєму сторісі.

"Анечка, як тобі бути дружиною, подобається? Нічого не турбує?", - Запитав фанат.

"Турбує? Надихає і окрилює! Як же я помилялася, що заміжжя зашкодить моїй кар'єрі та амбіція. Якщо поруч той самий - все тільки прискорюватиметься", - написала Трінчер у відповіді.

"Ань, ти спілкуєшся з людьми із серіалу "Школа"? (люблю дивитися твій контент)", - запитав другий фанат.

"Майже втратила зв'язок із усіма. Іноді листуємося і бачимося з Іриною Кудашевою", - відповіла Ганна.

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