Як пише Politeka.net, Ганна Трінчер – відома українська співачка, блогерка та актриса. Зірка восени минулого року вийшла заміж за блогера Олександра Волошина. Пара вже встигла пережити кілька конфліктів, встигнувши в них втрутити інших людей.
Не забуває Трінчер і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка вирішила поговорити з фанатами.
"Хочу відповідати на ваші запитання", - написала Ганна у своєму сторісі.
"Анечка, як тобі бути дружиною, подобається? Нічого не турбує?", - Запитав фанат.
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"Турбує? Надихає і окрилює! Як же я помилялася, що заміжжя зашкодить моїй кар'єрі та амбіція. Якщо поруч той самий - все тільки прискорюватиметься", - написала Трінчер у відповіді.
"Ань, ти спілкуєшся з людьми із серіалу "Школа"? (люблю дивитися твій контент)", - запитав другий фанат.
"Майже втратила зв'язок із усіма. Іноді листуємося і бачимося з Іриною Кудашевою", - відповіла Ганна.
Нагадаємо, Позитив із "Час і Скло" зняв кліп із Трінчер і нарвався на критику
А ще Politeka повідомляла, що Ганна Трінчер відверто розповідала про свою хворобу, поділившись з українцями.
Також Politeka писала, що лихо сталося з Трінчер, чоловік Волошин поділився болючими кадрами