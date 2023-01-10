Певица Анна Тринчер рассказала, как изменилась ее жизнь после замужества, поделившись с фанатами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, блогерка и актриса. Звезда осенью прошлого года вышла замуж за блогера Александра Волошина. Пара уже успела пережить несколько конфликтов, успев в них вмешать других людей.

Не забывает Тринчер и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда решила поболтать с фанатами.

"Хочу поотвечать на ваши вопросы", - написала Анна в своем сторис.

"Анечка, как тебе быть женой, нравится? Ничего не беспокоит?", - спросил фанат.

"Беспокоит? Вдохновляет и окрыляет! Как же я ошибалась, что замужество повредит моей карьере и амбиция. Если рядом тот самый - все будет только ускоряться", - написала Тринчер в ответе.

"Ань, ты общаешься с людьми из сериала "Школа"? (люблю смотреть твой контент)", - спросил второй фанат.

"Почти потеряла связь с всеми. Иногда переписываемся и видимся с Ириной Кудашевой", - ответила Анна.

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