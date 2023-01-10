Суддя "Танців зі зірками" Макс Чмерковський поділився новим фото, показавши свою красуню дружину.

Як пише Politeka.net, Макс Чмерковський - успішний американський танцюрист з України. Зірка була найпершим українським "Холостяком", а нещодавно знаменитість запросили судити "Танці з зірками" разом з Катериною Кухар та Владом Ямою. А після 24 лютого Чмерковський, як і інші зірки, підтримав свою Батьківщину у боротьбі з російськими окупаційними військами.

Не забуває Макс і про Інстаграми, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу Чмерковський зробив селфі із дружиною Петою.

"Робимо рідко, але коли робимо, завжди смачно", - написав Макс під фотографією.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"І це навіть не твій день народження ..... поки !!";

"Ви могли б виглядати трохи більш схвильованими, щоб бути там!";

"Так! Завжди потрібні ці особливі ночі побачень";

"Ніколи не бачив такої куртки. І небагато чоловіків могли це здійснити. Нищівний!";

"Прекрасна пара. Насолоджуйтесь часом разом".

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