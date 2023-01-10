Как пишет Politeka.net, Макс Чмерковский - успешный американский танцор из Украины. Звезда был самым первым украинским "Холостяком", а недавно знаменитость пригласили судить "Танці з зірками" вместе с Екатериной Кухар и Владом Ямой. А после 24 февраля Чмерковский, как и другие звезды, поддержал свою Родину в борьбе с российскими оккупационными войсками.
Не забывает Макс и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Чмерковский сделал селфи с женой Петой.
"Делаем редко, но когда делаем, всегда вкусно", - написал Макс под фотографией.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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"Да! Всегда нужны эти особые ночи свиданий";
"Никогда не видел такой куртки. И немногие мужчины могли это осуществить. Сокрушительный!";
"Прекрасная пара. Наслаждайтесь временем вместе".
Напомним, жена Макса Чмерковского из "Танці з зірками" после трагедии в семье поразила кадром с сыном
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