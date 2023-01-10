Как пишет Politeka.net, Макс Чмерковский - успешный американский танцор из Украины. Звезда был самым первым украинским "Холостяком", а недавно знаменитость пригласили судить "Танці з зірками" вместе с Екатериной Кухар и Владом Ямой. А после 24 февраля Чмерковский, как и другие звезды, поддержал свою Родину в борьбе с российскими оккупационными войсками.

Не забывает Макс и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Чмерковский сделал селфи с женой Петой.

"Делаем редко, но когда делаем, всегда вкусно", - написал Макс под фотографией.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"И это даже не твой день рождения .....пока !!";

"Вы могли бы выглядеть немного более взволнованными, чтобы быть там!!!";

"Да! Всегда нужны эти особые ночи свиданий";

"Никогда не видел такой куртки. И немногие мужчины могли это осуществить. Сокрушительный!";

"Прекрасная пара. Наслаждайтесь временем вместе".

Напомним, жена Макса Чмерковского из "Танці з зірками" после трагедии в семье поразила кадром с сыном

А еще Politeka сообщала, что ушел из жизни известный артист, Чмерковський из "Танці з зірками" сообщил о трагедии

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