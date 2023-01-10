Як пише Politeka.net , Маша Єфросиніна - відома українська телеведуча, яка підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. При цьому зірка методично згадує російських зірок, які вважають за краще в кращому разі мовчати про війну в Україні, а в гіршому підтримують поведінку злочинної влади. А цього разу Маша вирішила відповісти на запитання фаната, який не зміг пройти повз Кіркорова, Кудрявцеву та інших.

"Чому російські зірки вважають, що вони мають рацію? Кудрявцева, Кіркоров тощо", - написав фанат.

"Бо якщо вони визнають відкрито весь піпець, частиною якого зараз є, то їм залишається тільки публічно подвіритися. Так спрацьовує психіка рабів - щоб не збожеволіти, треба перекласти відповідальність за свою причетність до злочинів на інших. Знайти виправдання своєї провини, зробивши винними жертв. Інакше цим Кіркоровим та Кудрявцевим фізична кабзда... Хоча їм і так рано чи пізно кабзда", - відповіла Маша Єфросиніна.

Нагадаємо, Єфросиніна розповіла про бізнес чоловіка, який сильно постраждав через росіян.

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