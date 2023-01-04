Украинская певица, которая встала на сторону российских оккупантов в развязанной ими войне против нашей страны, Таисия Повалий снова показала свою предательскую сущность.

Как сообщает Politeka.net, предательница Таисия Повалий в новогоднем огоньке на росТВ пела "Червону руту", пока оккупанты обстреливали ее родину. Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина не смогла пройти мимо этой новости и эмоционально отреагировала на нее в своих Инстаграм-Сториз.

Украинская певица, которая встала на сторону российских оккупантов в развязанной ими войне против нашей страны, Таисия Повалий снова показала свою предательскую сущность. В новогоднем огоньке на росТВ она пела легендарную украинскую песню Владимира Ивасюка "Червона рута". А тем временем рф беспощадно обстреливала ее родину.

Артистка плясала, исполняя украинскую музыкальную композицию, даже не подавая вида, что в ее стране идет жестокая и кровавая война, а оккупанты именно в этот момент запускают новые партии ракет по мирным украинцам.

После такого не смогла сдержать эмоции украинская телеведущая Маша Ефросинина.

"Я никогда не думала, что от стыда за действия другого человека меня может тошнить", - написала Маша Ефросинина.

Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.