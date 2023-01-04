Как сообщает Politeka.net, предательница Таисия Повалий в новогоднем огоньке на росТВ пела "Червону руту", пока оккупанты обстреливали ее родину. Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина не смогла пройти мимо этой новости и эмоционально отреагировала на нее в своих Инстаграм-Сториз.
Украинская певица, которая встала на сторону российских оккупантов в развязанной ими войне против нашей страны, Таисия Повалий снова показала свою предательскую сущность. В новогоднем огоньке на росТВ она пела легендарную украинскую песню Владимира Ивасюка "Червона рута". А тем временем рф беспощадно обстреливала ее родину.
Артистка плясала, исполняя украинскую музыкальную композицию, даже не подавая вида, что в ее стране идет жестокая и кровавая война, а оккупанты именно в этот момент запускают новые партии ракет по мирным украинцам.
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После такого не смогла сдержать эмоции украинская телеведущая Маша Ефросинина.
"Я никогда не думала, что от стыда за действия другого человека меня может тошнить", - написала Маша Ефросинина.
Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.
Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.
Также Politeka писала, Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.