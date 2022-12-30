Как сообщает Politeka.net, известная телеведущая Маша Ефросинина, как и многие другие украинские артисты, занимается волонтерством и дает много интервью, где рассказывает о происходящем в Украине. Однако телеведущая призывает не отказываться от своих привычек. Например, она впервые за многие дни решила отправиться в спортзал и поделилась фото в Инстаграм-Сториз.
Украинская телеведущая Маша Ефросинина ранее рассказывала, что уже много лет не ходит в тренажерный зал "качать железо", чему она очень рада. И именно пилатес помог ей снять напряжений с мышц. Им она занимается даже дома, просто постелив коврик и надев спортивный комплект одежды.
Телеведущая показала новый снимок, на котором позирует напротив зеркала в спортивном зале. Как призналась знаменитость, телеведущая впервые за 10 месяцев оказалась в зале.
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"С одной стороны я радуюсь, что впервые за 10 месяцев почувствовала желание и силы вернуться к занятиям. С другой стороны, силы почувствовала, но силы немного мне соврали", - призналась известная украинская телеведущая Маша Ефросинина.
Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.
Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.
Также Politeka писала, Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.