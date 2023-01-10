Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина - известная украинская телеведущая, которая поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. При этом звезда методично вспоминает российских звезд, которые предпочитают в лучшем случае молчать о войне в Украине, а в худшем поддерживают поведение преступной власти. А в этот раз Маша решила ответить на вопрос фаната, который не смог пройти мимо Киркорова, Кудрявцевой и других.

"Почему российские звезды считают, что они правы? Кудрявцева, Киркоров и т. д", - написал фанат.

"Потому что, если они признают открыто весь пипец, частью которого сейчас являются, то им остается только публично вздернуться. Так срабатывает психика рабов - чтобы не сойти с ума, надо переложить ответственность за свою причастность к преступлениям на других. Найти оправдание своей вины, сделав виноватыми жертв. Иначе этим Киркоровым и Кудрявцевым физическая кабзда... Хотя им и так рано или поздно кабзда", - ответила Маша Ефросинина.

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